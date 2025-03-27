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Владимир Папорт про «липучки», инспекторское чутье и доставщиков

Начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскова Владимир Папорт стал гостем эфира на радиостанции ПЛН FM. Основными темами беседы стали аварийность на дорогах, влияние погодных условий, ситуация с средствами индивидуальной мобильности.

- Добрый день, дорогие друзья! В эфире ПЛН FM программа «В фокусе». У микрофона Любовь Кузнецова. И сегодня у нас в гостях начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскова Владимир Папорт. Владимир Анатольевич, я вас приветствую в нашей студии. Добрый день.

- Добрый день.

- Как будто бы и не было восьми месяцев вашего отсутствия в качестве руководителя ГАИ города Пскова. Все вернулось на круги своя. Может быть, в двух словах поясните эту ситуацию. Безусловно, мы очень рады вашему возвращению.

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- Руководством УМВД Псковской области принято решение о назначении временно исполняющего обязанности начальника областного управления ГИБДД Калинина Андрея Сергеевича. Он приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Поэтому я вернулся в город Псков.

- Давайте говорить про ситуацию на дорогах Пскова. Конечно, вам никто не мешает иногда соотносить цифры в областном масштабе. Начнем с актуальной информации за период первых месяцев текущего года. Какова статистика по травматизму? В чем основные причины аварийности?

- Безусловно, статистика за первые три месяца у нас на территории города Пскова складывается с незначительным увеличением аварийности. На 9% произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий. В первом квартале на дорогах области погибли 2 человека. Также незначительно увеличилось количество раненых. Снизилось количество водителей в нетрезвом состоянии, участвующих в ДТП. И снизилось количество пострадавших детей.

- Если говорить в целом о минувшем зимнем сезоне. Зимой погода была контрастная. Скорее европейская, но не без пиков русской зимы. Каким образом такие погодные условия влияли на статистику аварийности?

- Обращу внимание, что на территории всей Псковской области количество дорожно-транспортных происшествий увеличивалось в ясные дни, а не в период изменения погодных условий.

- А почему? Разумная осторожность водителей к сложным погодным условиям?

- Безусловно. Влияет огромный объем работы по пропаганде среди водительского состава. Водители более аккуратно управляют транспортным средством в негативные погодные условия. А в ясную сухую погоду безответственно подходят к выбору скоростного режима. По итогам первого квартала по территории области основным видом дорожно-транспортных происшествий стал съезд с дороги.

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- А что влияет конкретно на этот вид аварийности?

- Прежде всего, неправильно выбранная скорость на конкретных участках дороги. Мы не зря и с «управтоавтодором» и с региональными подрядчиками неоднократно обсуждали в целях увеличения видимости изменение траектории дорожного покрытия, вплоть до сигнальных столбиков, указывающих направление опасных поворотов.

- В ясную солнечную погоду весеннее солнце тоже, наверное, влияет.

- Наверное, один из самых неприятных моментов весной и осенью, когда низкое солнце создает эффект ослепления. Безусловно, водителю надо приспособиться к таким условиям, более аккуратно и внимательно вести транспортное средство.

- Владимир Анатольевич, известно, что большое внимание в последнее время и небезосновательно ГАИ уделяет, в том числе тонировке автомобилей. Наверное, нужно учитывать эффект яркого солнца, но не до такой степени, чтобы полностью тонировать машину.

- Отвечу цифрами. С начала текущего года к административной ответственности по данной категории правонарушений привлечено 585 водителей.

- Ничего себе! Перетонировали. А что это такое? Это мода? Вот вы когда спрашиваете людей, с чем связано, они как объясняют?

- Каждый поясняет по-своему. Кто-то не хочет, чтобы на него люди смотрели, другие из-за моды, третьи просто игнорируют требования правил дорожного движения. У каждого свое.

- Начался активный весенний период. Многие перешли с зимней резины на летнюю еще в последней декаде марта. Та самая европейская зима подкупает. Та самая ранняя задорная весна. Многие забывают, что мы живем на Северо-Западе. Это значит: с 1 по 9 мая на всякий случай береги теплую куртку. Многие уже переобулись. Насколько это взвешенное решение?

- Неоднократно говорилось, когда следует менять зимнюю резину на летнюю. При установлении среднесуточной положительной температуры свыше 5 градусов. Только тогда в нормальном будет режиме работать летняя резина. Но мы живем на Северо-Западе, погода постоянно преподносит сюрпризы. Надо понимать, что до полноценного наступления весеннего периода, температура еще будет неоднократно опускаться ниже нуля в ночное время.

- Возможно, для кого-то это будем открытием. Что значит «нормально работать резина»? Давайте поговорим про сцепление и температуру.

- Зимняя резина более мягкая, предназначена для работы в отрицательных температурах. Летняя резина состоит из более грубого материала. Она работает при плюсовых температурах. Изначально должна выдерживать вплоть до 50-60 градусов. Поэтому ее грубость при минусовых температурах не дает соответствующего коэффициента сцепления.

- Очень часто слышу: «Мне все равно, у меня липучки».

- При положительных температурах зимняя резина теряет свои свойства. В некоторых случаях может негативно повлиять на качество тормозного пути из-за своей мягкости. В данной ситуации нужна резина, которая подходит на переменчивый период времени года, когда утром может быть снег, днем тепло, а вечером будет слякоть.

- Выбирая резину, нужно, наверное, смотреть не на красоту протектора, а на то, как подходит она к определенным погодным условиям. И где ты ездишь больше в городе больше.

- Повторюсь, осенью мы говорили, что выбор зависит от специфики местности. Вот эта вечная борьба - шипы либо «липучка». Это борьба между разными направлениями эксплуатации транспортных средств. Если машина эксплуатируется фактически в населенных пунктах и по федеральным трассам, подойдет просто липучка. Если машина эксплуатируется на дорогах со снежным накатом, безусловно, здесь шипы являются более надежным средством поддержания управляемости транспортного средства.

- Владимир Анатольевич, известно, что весной начинают выезжать на дороги те, кто не садится в автомобиль в зимний период. Их по-разному называют: дачники, пенсионеры, подснежники. Передвигаться по городу становится иногда некомфортно. Видно в потоке таких водителей, которые пропускают зимний период. Значит ли это, что весной мы должны быть более осторожно к этой категории водителей?

- А вы знаете, мы весной, летом, зимой и осенью - всегда должны быть внимательны на дороге. Повторяю, взаимовежливые отношения участников дорожного движения позволят в большинстве случаев избежать дорожно-транспортных происшествий. Где-то водитель подрастерялся, где-то что-то не увидел. Вы просчитали его последующий маневр, притормозите, дайте ему дорогу. Он сам поймет, что допустил ошибку. Ни в коей мере нельзя допускать конфликтных ситуаций, которые дальше доходят вплоть до рукоприкладства. Всякое в жизни бывает. И человеческий фактор срабатывает.

- Любят воздействовать на нервы клаксонами. Не всегда это нравится. Да и не всегда это законно, между прочим.

- В ситуации, когда подача звукового сигнала об опасности может исключить выполнение какого-либо маневра, если водитель вас не заметил или вы находились в мертвой зоне, здесь ничего предосудительного нет.

- Говорю о другой ситуации, что называется на сленге водителей «забибикать». Когда сигнал подается безосновательно и с конкретной целью показать свое превосходство.

- Давайте не забывать, что есть такая наука конфликтология, которая учит людей избегать конфликтов. Как говорил в свое время мой тренер, «лучшая драка – та, которой не было».

- Абсолютно верно. Лучше всем нам проявлять спокойствие нервной системы, нежели наоборот. Вы отметили, отвечая на один из первых моих вопросов, что стало меньше так называемой пьяной преступности за рулем. С чем вы связываете снижение статистики по товарищам, которые садятся за руль «под градусом»?

- Я скажу, что они стали меньше участвовать в дорожно-транспортных происшествиях. Но статистика задержанных водителей повторно в состоянии алкогольного опьянения по итогам первого квартала не изменилась и осталась на уровне прошлого года. Таких фактов выявлено 12. Задержанных в состоянии алкогольного опьянения впервые только по городу 79 водителей.

- Когда кривая статистики не меняется, это, безусловно, говорит о постоянном контроле.

- Естественно, в первую очередь это физический контроль, который ведется нарядами дорожной полиции. Более эффективного метода выявления пьяной преступности, чем патрулирование пока не разработано.

- В потоке видно?

- Конечно.

- По каким приметам?

- Вы знаете, это чутье, это интуиция. Вы, наверное, не раз обращали внимание, когда экипаж дорожно-патрульной службы выдергивает из потока какую-то машину. Значит, что-то в поведении и управлении транспортным средством инспектору не понравилось. Поэтому машина останавливается и проверяется. Если все в порядке, пожелают счастливого пути, поедут дальше.

- А если нет, какие дальнейшие действия?

- Дальше оформление в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Мировой суд, лишение права управления и штраф.

- Бывают такие ситуации, когда уже и прав нет, и все равно человек садится за руль в соответствующем состоянии. И преследование тоже бывает. Тоже не просто, наверное, с человеком, который не совсем адекватный. Ведь тут и для вас это чрезвычайная ситуация для сотрудников Госавтоинспекции.

- Мы привыкли.

- Вы привыкли уже. Но, тем не менее, что заставляет преследовать человека?

- Точнее убегать. Наша первоначальная задача в данной ситуации - исключить его из дорожного движения убрать опасность, которую он представляет. С начала года 28 водителей задержаны за управление транспортным средством будучи трезвыми, но лишенными права управления. И 4 водителя повторно попадались за управление транспортным средством, будучи лишенным.

- С ума сойти! И сколько они могут еще раз вам попасться? Более серьезной санкции нет?

- Есть следующая санкция - уголовное наказание, предусмотренное статьей 264.3 Уголовного кодекса.

- Думаю, что и прецеденты есть.

- Да, безусловно. Люди были осуждены, отправились в различные учреждения уголовно-исполнительной системы, кто в колонии, кто на поселение.

- Это уже не вы решаете, а судебная инстанция. С 1 апреля в силу вступили некоторые изменения в законодательство. Больше невозможно автоматически продлить права.

- Вы ошибаетесь. Данные изменения коснулись категорий иностранных документов. Граждан Российской Федерации, которые въехали на территорию страны более года назад и имели возможность заменить водительское удостоверение иностранного государства на российское до 1 апреля. С 1 апреля они уже будут менять данную категорию водительских удостоверений через сдачу теоретических экзаменов. То же самое касается иностранных граждан, которые получили вид на жительство или гражданство РФ.

- Владимир Анатольевич, один из пунктов контроля ГАИ - весенние ограничения для грузовиков. Знаки везде вывешены. Кому можно ехать, кому нельзя ехать. Вот здесь тоже патрулирование ГАИ?

- Нет. Здесь все это возложено на собственников дорог. В первую очередь, главной задачей Госавтоинспекции является предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Этой части работы уделяется наибольшее количество времени. В части ограничений вводимых на весенний период для большегрузов инспектора дорожно-патрульной службы не отвлекаются.

- Городская комиссия по безопасности дорожного движения решила ввести одностороннее движение по улице Свердлова в районе школы №2. Почему решение вступает в силу только с 1 июля?

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- Это отложенное решение было принято после реконструкции псковского туристического кластера в центре города. Еще тогда решили организовать по улице Свердлова одностороннее движение до улицы Карла Маркса. Настал момент, когда в часы пиковых нагрузок в районе второй школы складывается заторовая ситуация. Управление городского хозяйства провело анализ, с какой стороны движется больше транспорта. Цифры показали, что основной подвоз учащихся идет все-таки с Октябрьского проспекта. В целях обеспечения безопасности и недопущения заторов ситуации в часы пиковых нагрузок решено сделать улицу Свердлова с односторонним движением. Почему 1 июля? Чтобы закончился образовательный период в школе и чтобы дать время участникам дорожного движения привыкнуть к изменениям.

- Много вопросов по СИМам, средствам индивидуальной мобильности. Все чаще с ними происходят дорожно-транспортные происшествия. Возможно, у вас есть тоже некая статистика? Я сейчас говорю в целом по России, особенно с доставщиками. У них достаточно крупные электросамокаты, электровелосипеды. Подчас транспортные средства напоминают небольшие мотоциклы. Если происходит ДТП с участием крупного электросамоката, его владелец несет какую-то ответственность?

- Такую же гражданскую ответственность. Что касается ДТП с СИМами, могу вас разочаровать. Их не так много по городу Пскову. На территории районов еще меньше.

- И это понятно, доставщиков поменьше. Вас не беспокоит, насколько лихо они ведут себя на дорогах?

- Определенная настороженность есть. С наступлением весенне-летнего периода Госавтоинспекция по городу Пскова будет проводить рейдовые мероприятия. Вернемся к плановой работе, которая проводилась в прошлом году. Безусловно, в связи с ростом данной категории участников дорожного движения планируем собрать на базе Госавтоинспекции по городу Пскову руководителей фирм, провести определенную работу и обговорить формат дальнейшего взаимодействия. Чтобы не допустить факты нарушения правил дорожного движения.

- Эта сфера услуг расширяется, в ней заняты не только подростки, но и люди более старшего возраста. Самое главное, чтобы все это было безопасно. И вот здесь профилактика была бы как нельзя кстати.

- Нас больше беспокоит категория несовершеннолетних водителей мопедов и мотоциклов, которые не имеют права управления и которым родители сами приобретают данные транспортные средства.

С их согласия дети управляют транспортным средством. Безусловно, это очень серьезная проблема, которая может привести и к беде. Хочу в очередной раз обратиться к жителям города Пскова. Уважаемые родители! Остерегитесь от передачи ребенку транспортного средства без права управления.

- Совсем немного времени остается до завершения нашего эфира. Владимир Анатольевич, вы, наверное, как человек, активно вовлечённый в общественную жизнь, безусловно, в курсе, что Псковская Лента Новостей в этом году отмечает четвертьвековой юбилей. Каково значение издания именно вашей жизни, в жизни главного госавтоинспектора Пскова и просто гражданина города?

- От себя лично, от Госавтоинспекции города Пскова, хочу поздравить коллектив издания с наступающим юбилеем. Доведение оперативной и достоверной информации до жителей города Пскова очень важно для общества.

- Спасибо за интервью.