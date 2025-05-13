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Акцию «Внимание, дети!» продолжают проводить в Новосокольническом районе

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» в Новосокольническом районе продолжают проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический»

Со всеми водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы о порядке перевозки детей на транспортных средствах, а также о необходимости неукоснительного соблюдения дорожной безопасности. В отношении нарушителей полицейские составляют протоколы об административном правонарушении.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге.