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Определены победители детского конкурса «Безопасное колесо» в Пскове

Областной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошел в Псковской области на базе многопрофильного правового лицея №8. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Юные инспекторы движения соревновались в знании ПДД, основ оказания первой доврачебной помощи и фигурном вождении велосипеда. Прежде, чем приступить к испытаниям, участники дали клятву инспекторов дорожного движения: сражаться честно, соблюдать правила, уважать соперников. После того, как ребята получили маршрутные листы, команды разошлись по станциям. Самая зрелищная часть - фигурное вождение велосипеда. Преодолеть желоб, «змейку», «восьмерку», на ходу перенести предмет – испытания, которые нужно преодолеть четко, ведь за каждый промах - снимаются баллы.

Следят за выполнением заданий сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, военной автомобильной инспекции, управления образования, Псковского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов и центра образования «Наставник». Ведущим мероприятия выступил руководитель регионального отделения Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Евграф Николаев.

Одна из станций - «Оказание доврачебной медицинской помощи». Школьники демонстрируют свои знания, рассказывая, например, про необходимые действия при переломе или кровотечении. Учатся разбираться в лекарствах. Третье поле сражения всех участников – станция «Знатоки правил дорожного движения». Здесь мальчики и девочки на время показывают, как ориентируются в правилах дорожного движения, разбирают возможные ситуации на дорогах.

Также в программе конкурса – творческая часть, где ребята на суд жюри представляют сценические зарисовки на тему ПДД. В этом году в конкурсе приняли участие 19 команд. Победу одержала команда многопрофильного правового лицея №8. «Серебро» у ребят из Невельской средней общеобразовательной школы №1 имени К. Заслонова. Третье место завоевали школьники из Славковской средней общеобразовательной школы Порховского района. Команда победителей областного этапа поедет на всероссийские соревнования.

Напомним, что «Безопасное колесо» - это ежегодный конкурс с испытаниями, который проходит среди юных инспекторов движения образовательных учреждений Псковской области. Главные его цели: воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни. Уровень подготовки участников год от года растет, добавили в ведомстве.