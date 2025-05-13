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Свыше 1,4 тысячи нарушений пресекли псковские сотрудники ГАИ за неделю

За период с 19 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1470 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 9 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 22 человека получили травмы различной степени тяжести.