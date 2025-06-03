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24 человека травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 511 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области за период с 2 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести.