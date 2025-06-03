На нескольких улицах Пскова прекратят движение транспорта при проведении велопарада

В Пскове будет прекращено движение автотранспорта при проведении велопарада. Соответствующее постановление администрации Пскова №934 от 9 июня 2025 года опубликовано на официальном сайте города.
В связи с проведением в городе Пскове велопарада вводится приостановка движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня:
- на улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса,
- улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы,
- улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября,
- улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта,
- Рижском проспекте от улицы Юбилейной до площади Ленина,
- улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади,
- Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Гражданской,
- улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.