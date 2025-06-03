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На нескольких улицах Пскова прекратят движение транспорта при проведении велопарада

В Пскове будет прекращено движение автотранспорта при проведении велопарада. Соответствующее постановление администрации Пскова №934 от 9 июня 2025 года опубликовано на официальном сайте города.

В связи с проведением в городе Пскове велопарада вводится приостановка движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня: