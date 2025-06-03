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Сотрудники псковской ГАИ за неделю пресекли 1 223 правонарушения

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области с 30 июня по 6 июля пресекли 1223 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Госавтоинспекция выявила 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали четыре водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, 15 - получили травмы различной степени тяжести.