Начальник Госавтоинспекции Пскова о детях на дороге, велодорожках и подвозе школьников

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «На пятой передаче» на ПЛН FM. Основными темами беседы стали безопасные маршруты, подвоз школьников к месту учёбы, дети на средствах индивидуальной мобильности, а также поведение водителей на дорогах.

- Всем добрый день! В эфире программа «На пятой передаче», в студии ведущий Денис Бахтин. Сегодня у нас в гостях начальник Госавтоинспекции города Пскова Владимир Анатольевич Папорт. Можно сказать, постоянный гость. Владимир Анатольевич, добрый день.

- Добрый день.

- Основная тема нашей беседы – новый учебный год, новые заботы, которые он принес, и все меры безопасности, которые с этим связаны. Владимир Анатольевич, давайте, как всегда, сначала обратимся к данным статистики. Что можно сказать по аварийности в Пскове?

- В целом ситуация по городу остается стабильной. Отмечается некоторое снижение состояния аварийности на территории города Пскова. Однако имеет место рост количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди. В текущем году на территории города зарегистрировано 4 таких дорожно-транспортных происшествия. Два ДТП связано с наездом на препятствие. Одно ДТП - наезд на пешехода. И одно - наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели перехода.

- Начался учебный год. Хочется понять, как обстоит дело с детской аварийностью?

- По свежим цифрам, если мы будем говорить, на сегодняшний момент у нас на территории города Пскова зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Соответственно у нас снижение состояния аварийности также по детскому дорожно-транспортному травматизму.

- Данные за 8 месяцев?

- Абсолютно верно, сентябрь туда не входит.

- В сентябре было дорожно-транспортное происшествие на улице Люксембург. С участием электромопеда «Куга» и ребенка 7 лет, который катался по тротуару.

- Да, имело место быть данное дорожное транспортное происшествие. Ребенок получил телесные повреждения, совершил столкновение с автомашиной «Нива Шевроле». При осмотре места происшествия и транспортного средства было установлено, что мощность данного электросамоката составляет 300 киловатт. Согласно правилам дорожного движения, это электромопед. Требуется полноценно иметь в наличии категорию «М», либо иную вышестоящую категорию водительского удостоверения, шлем. Движение по тротуарам таких транспортных средств запрещено.

- Можно провести такую аналогию. Фактически это обычное транспортное средство. Все равно, что ребёнка посадить за руль автомобиля и отправить его на наши дороги.

- Да, абсолютно верно.

- Какие юридические последствия ожидают родителей?

- В первую очередь по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях в отношении родителей, законных представителей, передача транспортного средства лицу, не имеющему права управления, влечет штраф в размере до 30 тысяч рублей.

- Мы можем дать рекомендацию всем, кто покупает подобные транспортные средства не покупать или смотреть за маркировкой.

- Мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Есть решение Верховного суда Российской Федерации, которое определяет порядок привлечения и установления мощности данной категории транспортных средств с определенной градацией. Электросамокатом - средством индивидуальной мобильности являются транспортные средства, оборудованные электродвигателем, мощность которых не превышает 0,25 киловатта. Соответственно от 0,25 до 4 киловатта будет являться мопедом, свыше 4 киловатт - мотоциклом. К водителям данных транспортных средств требования предъявляются как к полноценным участникам дорожного движения.

- Можно только порадоваться, что ребенок в данном случае отделался достаточно легкими повреждениями носа, а не более серьезными травмами.

- Абсолютно верно. Хотелось бы очередной раз обратиться к проблеме, которая активно обсуждается в средствах массовой информации, не только электросамокаты и велосипеды, которые активно пользуются несовершеннолетних. Становятся проблемой питбайки, спортинвентарь, которые родители приобретают, а дети становятся участниками дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий.

- СИМ заполонили улицы нашего города. Можно увидеть даже движение по встречной полосе. Но это больше взрослые, чем дети.

- Я просто приведу статистику в части несовершеннолетних. За 8 месяцев подразделением Госавтоинспекции по городу Пскову задержано 42 несовершеннолетних за управление транспортным средством. 19 из них управляли автомашиной. 11 управляли мотоциклом, 10 мопедом, два велосипеда. Из 42 несовершеннолетних 10 человек не достигли возраста привлечения к административной ответственности - младше 16 лет.

- Любопытная статистика. Какие мы можем дать рекомендации родителям?

- Исключить полностью доступ детей к транспортному средству. В любом случае вы несете ответственность за ненадлежащее воспитание вашего ребенка.

- Владимир Анатольевич, у нас есть три самые часто встречающиеся категории детей, пострадавших в ДТП, даже четыре: дети-пассажиры, дети-велосипедисты…

- …Даже, наверное, не так. Дети-пассажиры и дети-пешеходы.

- Я хотел отдельно выделить велосипедистов и водителей СИМ. Если говорить конкретно по этому разделению, кто чаще страдает?

- По статистике это чаще дети-пассажиры. В любом случае я отмечаю тенденцию по городу Пскову: снижается количество детей-пассажиров, которые перевозятся с нарушением правил перевозки несовершеннолетних. Наши родители все-таки добросовестно относятся к перевозке своих несовершеннолетних детей. Даже с учётом внесенного в июле в правила дорожного движения ужесточения по детским удерживающим устройствам. Многие родители добросовестно отнеслись, приобрели необходимые детские удерживающие устройства и осуществляют подвоз и к образовательным учреждениям.

Как раз с началом нового учебного года такие профилактические мероприятия проводятся в разных частях города. Проверяется правильность подвоза несовершеннолетних к образовательным учреждениям. Могу сказать, что многие родители добросовестно подходят к этому вопросу.

- Может быть, играют роль наши комплексы фото- и видеофиксации. Понятно, по детским устройствам они меньше работают. Но, по крайней мере, водителей и пассажиров они явно дисциплинируют.

- Да комплексы работают именно в части применения ремней безопасности в транспортном средстве. Участники дорожного движения стали активно пристегиваться.

- Я вижу по сообщениям в соцсетях, что псковичи уже потерялись в списке камер фотовидеофиксации, которые работают по ремням и уже путаются, откуда что приходит.

Вы сказали про подвоз к школам. Сразу как-то грустно стало. У меня школа рядом с домом, вижу постоянно утренние безобразия, когда водители съезжаются со всех сторон, друг другу сигналят, ждут пока дети, порой великовозрастные, выйдут из машины. Какие вы видите проблемы в части подвоза детей? Есть какие-то предложения у Госавтоинспекции, как это упорядочить?

- Предложения есть всегда, но они иногда нереализуемы в части стесненности проезжих частей и дорог вблизи образовательных учреждений, отсутствие парковочных мест, отсутствие карманов безопасности. Но в любом случае точечно осуществляется реализация обеспечения безопасности несовершеннолетних возле образовательных учреждений. Последний пример - изменение схемы организации дорожного движения на улице Свердлова.

В настоящее время мы видим, что, несмотря на большое количество автотранспорта и родителей, которые подвозит детей, не создаются заторовые ситуации. Обеспечивается постоянное движение транспортных средств.

- Отзывы от водителей: говорят, не замечают проблем, более-менее благополучно стало. Вы могли бы назвать по городу Пскову школу, где, на ваш взгляд, более-менее, не скажу идеально, но удачно организовано движение?

- Возле каждой школы есть какие-то нюансы в части застройки и расположения образовательного учреждения. Если говорить про 29-ю школу на улице Юбилейной, три точки подхода к образовательному учреждению - со стороны улицы Юбилейной, со стороны улицы Молодова и со стороны улицы Госпитальной. Но опять же есть определенные нюансы - подходы к образовательным учреждениям достаточно узкие. И они постоянно заставлены транспортом. Есть свои нюансы возле каждого образовательного учреждения. Но это, повторюсь, точечная работа в части обеспечения безопасности.

- Мы понимаем, что Госавтоинспекцию не спрашивают, когда где-то в городе строят новые учреждения. Постоянно жалобы возникают у людей, что вот в нашем дворе есть школа, детский сад, мимо нас проезжают толпы родителей, которые подвозят детей. На ваш взгляд, как должен выглядеть идеальный вариант, как это можно устроить? Так, чтобы никому не мешало, чтобы было и детей подвозить удобно?

- Идеальный вариант, наверное, до сих пор ещё никто не придумал. В любом случае образовательное учреждение будет находиться в жилом массиве, рядом с жилыми домами, где живут люди. И наши родители будут привозить наших детей в образовательное учреждение. Да, хорошо, вопросов нет для тех местных жителей, которые живут в этом дворе, когда они пешком отводят ребенка в образовательное учреждение. Но так не везде. И от транспорта мы никуда не денемся.

- У меня в списке был вопрос по поводу улицы Свердлова, вы на него уже ответили. Есть еще одна тема, связанная с этим маршрутом подвоза детей. Давно действует одностороннее движение на улице Карла Маркса. Оно вводилось с пометкой, что это временное решение, оно будет пересмотрено. Но мы видим, что двухстороннее движение не возвращается. Интересно ваше видение на этот счет.

- С главой Пскова Борисом Елкиным обсуждали этот вопрос и думали о возвращении. Но на данный момент пришли к общему мнению о нецелесообразности изменения организации дорожного движения. Заторов или каких-то проблем с логистикой на данный момент не наблюдается. Жители Пскова уже привыкли к данной схеме организации дорожного движения, логистика никаким образом не нарушена. Улица Карла Маркса активно используется в вечерние и утренние часы, как дублер Октябрьского проспекта. Поэтому пока в настоящее время мы не видим целесообразности возвращения старой схемы.

- Единственное, что противоречит этому мнению - вот этот круг, который приходится делать при движении с улицы Некрасова в сторону Кузнецкой с проездом мимо СИЗО.

- Согласитесь, все-таки свое транспортное средство не на себе везете. Мы приходим опять к этому мнению, что вы водитель, поэтому здесь можно потерять пару минут Абсолютно ничего страшного не случится.

- Да, хорошо, это понятно. Одно из недавних решений комиссии по безопасности дорожного движения, - устройство новых светофоров, в том числе на улице Ижорского Батальона у дома 13. Насколько мы понимаем, это связано с несколькими наездам на людей...

- Да, абсолютно верно. Данный микрорайон в перспективе расстраивается. Да, имели место наезды на пешеходов на данном пешеходном переходе. Именно с дальнейшей перспективой развития данного микрорайона и для обеспечения безопасности именно пешеходов, переходящих проезжую часть, было принято такое решение. Точно так же, как и по улице Поземского, 9, где у нас тоже планируется светофор. «Квартал Мейера» начал работу. Посмотрев, проанализировав движение пешеходов со стороны Леона Поземского, 9 в сторону «Квартала Мейера», было также принято в устройство пешеходного перехода, именно вызывного со светофорным объектом для обеспечения безопасности пешеходов.

- Владимир Анатольевич, мы постоянно здесь говорим про велосипеды, велосипедные дорожки. У нас есть замечательная улица Герцена, где велодорожка проложена на проезжей части. Но велосипедисты не могут ей пользоваться. Казалось бы, что мешает поставить машину на левую сторону дороги, а не на правую, где нет запрещающих знаков на левой стороне? Но факт в том, что дорожка всегда заставлена транспортными средствами. Я думаю, вы туда выезжаете время от времени.

- Создание велосипедной инфраструктуры в городе активно ведется. Некоторые водители немножко забывают правила дорожного движения. Есть такие нарушения, они фиксируются. Водители привлекаются к административной ответственности. Хотелось бы в очередной раз обратиться к водителям транспортных средств: Будьте внимательны по наличию дорожной разметки, обозначающей велосипедные дорожки.

- Нет у вас ощущения, что псковские водители разболтались, разбаловались и все больше нарушают всевозможные правила дорожного движения? Говорю, в первую очередь, про выезд на встречную полосу, про заезд за стоп-линию перекрестка. На площади Ленина с помощью камеры фотовидеофиксации вывели вот этих людей, которые с Ольгинского моста из средней полосы налево поворачивали, их теперь не видно. А вот на улице Труда, например, постоянно вижу, как люди «прокладывают» среднюю полосу, объезжают всех по встречной полосе. Согласны ли вы с тем, что наши водители стали больше нарушать?

- Вы задали такой интересный каверзный вопрос. Давайте начнем с того, что в целом подразделением Госавтоинспекции с начала текущего года за различные виды правонарушений привлечено свыше 12 тысяч участников дорожного движения. Это много или мало? Мы можем посчитать в процентном соотношении к жителям города. Да, есть нарушения. Водителей таких транспортных средств выявляем и привлекаем к административной ответственности. По пешеходам, к административной ответственности тоже привлечено свыше 170 пешеходов за нарушение правил дорожного движения. И так по многим критериям.

- Продолжу эту тему. Видим профилактические мероприятия на площади Декабриста Пущина, улице 128-й Стрелковой дивизии. Все знают эти адреса, где время от времени у нас устраиваются рейды с участием автомобилей ДПС и спецроты. Нельзя разнообразить эти места?

- Они меняются, только мало кто внимание обращает. Эти места есть и улица Чудская, и телецентр. Это не только именно обозначенные две площади, Не только эти места являются местами массовой проверки транспортных средств. Именно сотрудниками Госавтоинспекции. Многие удивительные места еще есть по городу Пскову и где мы регулярно проводим такие проверки.

- Назовете какие-нибудь?

- Я уже как минимум два места назвал.

- Можно туда внести улицу Труда?

- Труда - Инженерная, перекресток с круговым движением, там тоже регулярно проводятся массовые проверки.

- Постоянное место с выездом на встречную полосу, - участок, в начале улицы Труда, где-то от Поземского до Школьной.

- Включим и этот участок.

- Постоянный вопрос, который у вас на контроле, это тонировка транспортных средств. Видим эту работу, фото, как водители сдирают тонировку с автомобилей.

- Что касается тонировки, мы дальше еще пошли. На текущий момент на территории города к административной ответственности привлечено 1803 водителя. Выдано 708 требований об устранении причин и условий совершения административных правонарушений. Более того, за неисполнение данного требования к административной ответственности привлечено 47 водителей транспортных средств. Если касаться санкций, которые были применены судами в отношении данных водителей, наложены обязательные работы в отношении двух водителей. В отношении восьми водителей наложен административный арест, который предусматривает до 15 суток. 37 участников дорожного движения привлечены к ответственности в виде административного штрафа.

- Вопрос также по статистике, относительно категории пьяных водителей. Эти люди не выводятся и продолжают передвигаться.

- Огромную благодарность хочу выразить жителям нашего города, которые регулярно передают в дежурную часть УМВД России по городу Пскову информацию о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. На сегодняшний момент на территории города задержано 198 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Плюс к этому в органы дознания передано 33 материала в отношении водителей, которые управляли в состоянии опьянения, для принятия процессуальных решений - привлечения к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

- В одном ДТП был уже и повторно попавшийся, который ранее был к уголовной ответственности привлечен за повторное управление. Есть понимание, сколько людей попадается повторно пьяным или были лишен права управления и снова попались?

- Могу привести статистику: по состоянию на 8 месяцев задержаны 198 водителей в состоянии опьянения. Что касается лиц управлявших, будучи лишенными права управления, с начала года задержано 76.

- Сейчас сильно развиваются интеллектуальные вещи, можно камеры настроить на список лишенных прав.

- Информация по транспортным средствам есть, проверяется при движении транспортного средства с использованием комплекса «Паутина». В любом случае камера фиксирует движение транспортного средства, а кто находится за рулем данной автомобилей, уже устанавливает в дальнейшем инспектор. Это повод для остановки и знакомства.

- Владимир Анатольевич, как всегда, время с вами пролетает очень незаметно. Давайте в завершение беседы дадим рекомендации родителям школьников. Может быть, есть смысл родителям пройти по привычным маршрутам детей, если еще не этого не сделали?

- Надеюсь, родители добросовестно отнеслись к моменту следования наших несовершеннолетних участников дорожного движения в образовательные учреждения из дома и обратно с образовательного учреждения. В очередной раз хочу обратиться к родителям: напомните ребенку маршрут безопасного движения по маршруту дом – школа, школа – дом. Постарайтесь проложить маршрут следования, если есть возможность по регулируемым пешеходным переходам и перекресткам, где движение регулируется светофором. Объясните ребенку, что его внимательность спасет ему жизни здоровье.

- Будем надеяться, все будут следовать этим рекомендациям.

- Спасибо большое за беседу. Всем всего хорошего, удачи на дорогах.

- До свидания, до новых встреч.

