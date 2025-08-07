АвтоМир / Официально

Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси

Список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации, будут расширять, сообщил Минпромторг.

Изображение: РИА Новости

В среду ведомство опубликовало первичный перечень автомобилей, среди них двадцать моделей брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

«До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — заявили в министерстве.

Итоговый список покажут ближе к 1 марта следующего года.

Смотрите также Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси

Ведомство пояснило, что требования по локализации не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем. Включение УАЗ в список не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики.

Как отметили в Минпромторге, в России производят модели различных классов, что позволяет закрывать потребности популярных в такси тарифных планов, пишет РИА Новости.