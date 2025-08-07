АвтоМир / Официально

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с врио начальника ГИБДД Псковской области

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Калинин. Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним вопросы безопасности детей на дорогах.

Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают дети? Кто чаще является виновником ДТП с участием детей — сами несовершеннолетние или водители/взрослые? Как обезопасить детей на дорогах в темное время суток? Как грамотно составить безопасный маршрут до школы? Все ли территории школ были подготовлены к старту учебного года?