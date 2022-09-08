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Пьяная жительница Палкинского района оскорбила полицейских и попала под следствие

В отношении жительницы Палкинского района возбудили уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре два инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» исполняли свои служебные обязанности. Они оформляли процессуальные документы по факту управления транспортом в нетрезвом виде.

«42-летняя жительница Палкинского района, желая продемонстрировать недовольство действиями должностных лиц, публично в присутствии посторонних граждан, неоднократно оскорбила представителей власти. Она высказывала в их адрес нецензурные, унижающие человеческое достоинство слова, а также бурно проявляла агрессивные эмоции по отношению к инспекторам ДПС», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания: штраф в размере до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.