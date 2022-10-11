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Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО

Неизвестный несколько раз выстрелил в городской автобус №4 на Крестовском шоссе в Пскове вечером 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы происшествия.

Фото очевидцев происшествия

Свидетели инцидента отметили, что никто в результате обстрела не пострадал, стекла автобуса треснули. По их словам, пуля едва не попала в водителя.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области корреспонденту ПЛН сообщили, что в дежурную часть сообщение о происшествии поступило вечером. Около 21:10 неизвестный повредил три стекла городского автобуса №4, двигающегося по Крестовскому шоссе. По предварительной информации, выстрелы он произвел из пневматического оружия.

В результате происшествия никто не пострадал.

«Сейчас действия полиции направлены на установление очевидцев произошедшего и поиск лица, совершившего данное деяние», – добавили в ведомстве.