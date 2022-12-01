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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковском районе

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Смертельное ДТП произошло 8 декабря около 19:20 на 6-м километре автодороги «Северный обход». Там столкнулись легковой автомобиль и большегрузная автомашина.

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В результате водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли до приезда скорой медицинской помощи, в больницу госпитализировали двух детей - мальчика 2 лет и девочку 7 лет.

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По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ( Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.