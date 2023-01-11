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АвтоМир / Происшествия

Шесть случаев возгорания автомобилей произошло в Псковской области с 2023 года

22.01.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

Шесть случаев возгорания автомобилей произошло в Псковской области с 2023 года. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: архив МЧС России по Псковской области 

Риск пожара существует не только при неисправности или неосторожности с огнем в авто. Возгорание может возникнуть и в результате ДТП, отметили в ведомстве.

В связи с этим МЧС напоминает водителям порядок поведения при возникновении возгорания транспортного средства. В первую очередь необходимо собрать документы, покинуть автомобиль и высадить пассажиров. Люди должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от автомобиля.

Далее следует позвонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Если возгорание небольшое, приступить к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны. Постараться сбить пламя с помощью струи огнетушащего средства из огнетушителя либо плотной тканью, землей, песком, снегом. Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может произойти взрыв топливного бака (газового баллона).

Теги: #МЧС #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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