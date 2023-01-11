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Шесть случаев возгорания автомобилей произошло в Псковской области с 2023 года

Шесть случаев возгорания автомобилей произошло в Псковской области с 2023 года. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: архив МЧС России по Псковской области

Риск пожара существует не только при неисправности или неосторожности с огнем в авто. Возгорание может возникнуть и в результате ДТП, отметили в ведомстве.

В связи с этим МЧС напоминает водителям порядок поведения при возникновении возгорания транспортного средства. В первую очередь необходимо собрать документы, покинуть автомобиль и высадить пассажиров. Люди должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от автомобиля.

Далее следует позвонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Если возгорание небольшое, приступить к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны. Постараться сбить пламя с помощью струи огнетушащего средства из огнетушителя либо плотной тканью, землей, песком, снегом. Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может произойти взрыв топливного бака (газового баллона).