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Двое нетрезвых водителей попались полицейским в Дно и Невеле

Двое водителей вновь сели нетрезвыми за руль и попались полицейским в Дно и Невеле 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В Дно 6 марта около 17:00 у дома по улице Калинина полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял местный житель 1984 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии.

А в Невеле 6 марта около 13:00 по улице Пушкина на автомашине Volkswagen ехал житель Невельского района 1955 года рождения. Как оказалось, этот мужчина тоже вновь нарушил требования дорожной безопасности и сел за руль нетрезвым. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - добавили в ведомстве.