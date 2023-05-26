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Пострадавший от падения дорожного знака дновец получит компенсацию морального вреда

Пострадавший от падения дорожного знака в Дно мужчина получит компенсацию морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале в результате падения дорожного знака «Пешеходный переход», расположенного на пересечении улиц Коммунистической и Ленина в Дно, пешеход - пожилой житель Дновского района - получил телесные повреждения в виде легкого вреда здоровью.

Администрация городского поселения «Дно» вопреки требованиям федерального законодательства безопасное содержание улицы не обеспечила, отметили в ведомстве. В связи с этим прокурор Дновского района обратился в суд в интересах пожилого жителя Дновского района с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.