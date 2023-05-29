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Следственный комитет РФ возбудил дело по факту наезда автомобиля на полицейского в Пскове

Следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Пскова, который за рулем автомобиля сбил полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, вечером 31 мая подозреваемый во дворе одного из домов по улице Труда в городе Пскове совершил наезд на легковом автомобиле на сотрудника полиции, который вместе с коллегами оперативно прибыл на место для проверки поступившей от граждан информации о его антиобщественном поведении.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Напомним, для задержания мужчины сотрудники полиции начали преследование. Для остановки автомобиля, которым управлял нарушитель, госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов по колесам.