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Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов

17-летнего жителя города Пскова признали виновным в совершении угонов трех автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 января 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городе Острове, угнал две автомашины, одну из которых оставил в пригороде, поскольку закончился бензин, а другой автомобиль вынужден был бросить, когда уходил от погони сотрудников дорожно-патрульной службы.

Кроме того, 25 марта 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из населенных пунктов Порховского района, совместно с подельником, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, угнали автомобиль, однако в ходе поездки не справились с управлением и съехали в кювет.

Приговором суда несовершеннолетнему назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.