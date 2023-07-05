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Мост через реку Кадосница частично обрушился в Куньинском районе

Из-за обрушения одного из пролетов тротуарного блока моста через реку Кадосница между деревнями Наумово и Жижица в Куньинском районе закрыто движение грузового транспорта. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

Соответствующий приказ приняло ГБУ «Псковавтодор», собственник дороги Кадосно – Жижица и моста на ней.

«Вероятной причиной обрушения стало движение через мост крупнотоннажного транспорта. В ближайшее время будет проведена экспертиза технического состояния для принятия дальнейшего решения», – пояснил глава района.

Для грузовых автомобилей планируется организовать объезд рядом с поврежденным мостом.