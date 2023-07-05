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Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю

1578 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 17 по 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Выявлено 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб. 26 человек получили травмы различной степени тяжести.