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Два автомобиля горели в Пскове за сутки

Два автомобиля горели в Пскове 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 8:16 в ведомство сообщили о возгорании на улице Яна Фабрициуса. В легковом автомобиле Citroen Berlingo 2008 года выпуска огонь повредил подкапотное пространство и салон. По предварительной информации, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

На переулке Дружбы в автомобиле Hyundai Grace 2000 года огонь повредил салон. В ведомстве предположили, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в автомобиле. Пожарным удалось спасти транспортное средство.

Кроме того, в гдовской деревне Первомайская сгорел двухквартирный жилой дом в результате аварийного режима работы электросети в квартире.