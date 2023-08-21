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Псковичка попросила у друга автомобиль и продала транспорт

Псковичка предстанет перед судом за продажу автомобиля знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В марте 2021 года женщина под надуманным предлогом убедила знакомого передать ей в безвозмездное пользование автомобиль Škoda Rapid 2021 года выпуска.

Мужчина, не подозревая о преступных намерениях своей подруги, передал ей в пользование транспорт. Псковичка пообещала вернуть автомобиль по первому требованию. Однако она решила продать его и причинила знакомому материальный ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.