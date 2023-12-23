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Пьяный водитель за рулем Mitsubishi вновь попался полицейским в Пскове

Нетрезвых водителей, которые вновь сели пьяными за руль, выявили в Пскове, Великих Луках и Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре 18 декабря около 22:00 у дома по улице Леона Поземского инспекторы ДПС остановили для проверки Mitsubishi. Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый пскович 1998 года рождения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В Великих Луках 19 декабря по улице Фурманова на автомобиле Toyota ехал 43-летний житель Великолукского района. Как выяснили полицейские, и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 20 декабря на территории Стругокрасненского района выявили еще одного нетрезвого водителя - жителя Печорского района 1986 года рождения, который управлял Renault.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.