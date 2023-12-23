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Нетрезвые водители вновь попались за рулем псковским полицейским

В Пскове, Печорах и Новоржеве инспекторы ДПС установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорах ночью 23 декабря на улице Заводской полицейские остановили для проверки ВАЗ-2114. Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый местный житель 1971 года рождения.

А в Новоржеве вечером 23 декабря по улице Германа на автомашине ВАЗ-2121 ехал горожанин 1975 года рождения, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

В областном центре днем 24 декабря на улице Коммунальной дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Chevrolet. За рулем этой иномарки был пьяный 37-летний пскович. Все обстоятельства произошедшего выясняются.