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Восемь человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

1610 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 8 по 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель.

За данный период на территории области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - подчеркнули в Госавтоинспекции.