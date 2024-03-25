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Почти 1700 правонарушений пресекли на дорогах в Псковской области за неделю

1677 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области в период с 29 апреля по 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 9 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 24 человека получили травмы различной степени тяжести.