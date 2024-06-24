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Нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в ходе проверок в Великих Луках и Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 30 июня у дома по улице Рябики полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Kalina. Выяснилось, что ей управлял нетрезвый великолучанин 1975 года рождения. А вечером 30 июня по проспекту Октябрьскому в Великих Луках на Volkswagen ехал 30-летний местный житель. И он оказался «под градусом».

В Невельском районе утром 30 июня по дороге Санкт-Петербург - Невель на Lаda Priora следовал 24-летний невельчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.