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Великолучанин получил крупный штраф и лишился автомобиля за нетрезвую езду

Великолучанин несмотря на запрет сел за руль в нетрезвом виде и лишился автомобиля, его привлекли к ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная о запрете управления автомобилем в таком состоянии, занял место водителя и начал движение, несмотря на предыдущее административное наказание за аналогичное правонарушение.

Автомобиль остановили сотрудники ДПС ОМВД России по городу Великие Луки. Из-за явных признаков опьянения мужчина был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования отказался.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, включая полное признание осужденным своей вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также положительные характеристики с места работы и по месту жительства.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован принадлежащий осужденному автомобиль, который использовался им при совершении преступления.