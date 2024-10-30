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Псковичка лжесвидетельствовала в пользу сына, который сел за руль пьяным

Псковичка дала ложные показания в качестве свидетеля при расследовании уголовного дела в отношении ее сына, который сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде и в ходе досудебного производства.

В ходе следствия установлено, что сын женщины ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. В связи с этим в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Женщина дала показания в качестве свидетеля при расследовании уголовного дела и в суде о том, что она управляла транспортным средством, а не ее сын.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.