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На трассе «Псков» фура угодила в кювет и перекрыла «кормой» часть федеральной трассы. ФОТО

На участке федеральной трассы Р-23 на 96-м километре произошло ДТП со съездом фуры в кювет сегодня, 5 января, сообщил 47 News.



Фото здесь и далее: 47 News

Около 9 часов 30 минут 5 января поступила информация о ДТП на 96-м километре трассы Р-23 («Псков») в сторону Петербурга. Произошло попутное столкновение двух грузовиков с последующим съездом одного в кювет.

ДТП произошло в районе Мшинского поселения в Лужском районе, на месте образовалась существенная пробка, водители пишут, что «застряли наглухо», передает 47 News.

«Пострадавших нет. Временно было организовано реверсивное движение, пока фуру возвращали на проезжую часть. Сейчас она ждет эвакуации», - уточнили в Упрдор «Северо-Запад».