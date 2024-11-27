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Более 60 пьяных водителей выявили сотрудники псковской Госавтоинспекции в новогодние праздники

Работу по обеспечению безопасности дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции в период с 29 декабря 2024 года по 8 января. В результате было выявлено 66 таких нарушителей, в том числе 8 — повторно севших за руль в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

За указанный период было пресечено 1977 административных правонарушений, а также зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых один человек погиб, 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - призвала Госавтоинспекция жителей Пскова.