Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка

Возгорание автомобиля ЗАЗ 1103 «Славута» 2000 года выпуска произошло на улице Автобусной в деревне Песчивка Опочецкого муниципального округа 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области
Сообщение о пожаре поступило в 17:32. Возможная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Огнеборцам удалось спасти автомобиль.
Возгорание ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.