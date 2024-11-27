Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка

Движение по улице Сибирцева в Великих Луках перекроют до 4 апреля

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове

Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове

Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта

Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта