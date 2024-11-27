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Пскович предстанет перед судом за попытку выдать себя за другого человека

В Псковский городской суд направлено уголовное дело в отношении жителя Пскова, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения, который пытался выдать себя за другого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

По данным следствия, 11 января 2025 года сотрудники ГАИ остановили мужчину, у которого были основания подозревать алкогольное опьянение. Водителя попросили пройти освидетельствование на месте, однако он отказался. Впоследствии пскович также отказался проходить медицинское обследование в специализированном учреждении, тем самым признав себя находящимся в состоянии опьянения, согласно закону.

Важно отметить, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, совершенное в состоянии опьянения. Более того, чтобы избежать ответственности, он попытался ввести полицейских в заблуждение, выдавая себя за другого человека.

Дело передано в суд для рассмотрения. Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом на занятие определенными видами деятельности сроком до шести лет.