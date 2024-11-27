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Фура загорелась во время движения на улице Чудской в Пскове

Возгорание фуры произошло на улице Чудской по направлению движения в сторону моста Александра Невского в Пскове 10 апреля, сообщили в Telegram-канале «Псков. За рулём».

Фото: «Псков. За рулём»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области на запрос Псковской Ленты Новостей ответили, что инцидент был оформлен, как дорожно-транспортное происшествие, поскольку возгорание произошло в ходе движения транспортного средства.

«Транспортное средство было потушено до приезда специалистов. Оформлено, как ДТП», - сообщили в МЧС.