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В Палкино задержан водитель за повторное пьяное вождение

В поселке Палкино инспекторами ДПС был установлен водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был подвергнут уголовному наказанию за аналогичное противоправное деяние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем, 9 апреля, дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Hyundai у дома на улице Юбилейной. При проверке оказалось, что за рулем находился местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а автомобиль изъят.