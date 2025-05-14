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Полиция Пскова установила подозреваемых в поджоге четырех автомобилей на улице Труда

В Пскове задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга, которые подозреваются в поджоге дорогостоящей иномарки на территории областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотография: Главное управление МЧС России по Псковской области

По версии следствия, в Пскове 7 апреля в ночное время возле дома на улице Труда был совершен поджог автомобиля Mercedes-Benz, принадлежащего местному жителю. Из-за возникшего пожара пострадали также несколько стоявших рядом автомашин. Этот инцидент получил в городе широкий общественный резонанс, отметили в УМВД.

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В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции, в настоящее время установлена и задержана группа лиц, подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Это - четверо граждан, проживающих в Санкт-Петербурге. По предварительным сведениям, побудительным мотивом для преступления мог послужить конфликт в сфере интересов профессиональной деятельности потерпевшего.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как отметили в Следственном управлении УМВД России по городу Пскову, следствие по данному делу продолжается. Проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.