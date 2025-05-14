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Предпринимателя арестовали по подозрению в даче взятки за приемку ремонта моста в Пскове

Предприниматель из Кировской области подозревается в даче взятки сотруднику управления автомобильных дорог Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам УФСБ России по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Кировской области, подозреваемого в даче взятки сотруднику отдела эксплуатации, ремонта и строительства мостов правление автомобильных дорог Псковской области (часть 3 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, в период с 15 апреля по 20 мая мужчина, действуя в интересах фирмы, производившей по договору субподряда ремонт моста через реку Пскова, передал в два этапа сотруднику учреждения, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 100 000 рублей за беспрепятственное подписание актов приема-передачи выполненных работ.

В настоящее время фигуранта задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СК России продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.