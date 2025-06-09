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Экс-замначальника региональной ГАИ в Пскове предстанет перед судом за превышение полномочий

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя региональной ГАИ, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 30 ноября 2024 года заместитель начальника ГАИ Псковской области отдал подчиненным инспекторам отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» заведомо незаконное поручение прекратить проверку ранее остановленного ими автомобиля, перевозившего негабаритный груз, превышающий допустимые размеры, без соответствующего разрешения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.