Политика

Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге

Вечер в хату! Для кого как, а для антилидеров сегодняшнего рейтинга такое приветствие из уголовного мира вполне уместно: сразу два аутсайдера прошлой недели задержаны по уголовным делам. Их аресты ударили и по другим персонажам, отчего почти весь список неудачников в рейтинге связан с главными криминальными сюжетами. Так считает Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Наталья Ильина

Минус пять получает ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Завсегдатай минусовой части наших рейтингов арестована и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель ПсковГУ присвоила зарплату сотрудника на общую сумму около 10 млн рублей. Ведущие федеральные СМИ очень активно освещают этот процесс, помимо прочего показывая свидетельства роскошного образа жизни ректора. Уголовное дело, получившее колоссальный общественный резонанс, это крах госпожи Ильиной, а также удар по репутации «опорного вуза» и всего региона.

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-4 Сергей Иванчук

Минус четыре ставим Сергею Иванчуку - против замначальника областного управления ГИБДД возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Согласно версии силовиков, высокопоставленный гаишник дал подчиненным указание прекратить проверку законности перевозки крупногабаритного груза, несмотря на отсутствие у водителя необходимых документов. Это позволило водителю избежать административной ответственности. Теперь ответственность — уже уголовную — понесет замначальника госавтоинспекции.

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-3 Марина Егорова

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Минус три отправляем в областной комитет по туризму его руководительнице Марине Егоровой. Как сообщают масс-медиа, региональная Счетная палата направила в следственное управление результаты проверки реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Пишут, что всего было выявлено два десятка нарушений, в том числе финансовые. Никаких окончательных выводов относительно чьей-либо вины или ее отсутствия не делаем - в этом очевидно должны разобраться органы. Однако отмечаем, что подобный негатив не приносит ничего хорошего в плане развития туристической сферы.

-2 Ирина Федорова

Двойку со знаком минус схлопотала директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. То, как проявили себя она и подчиненные ей сотрудники в освещении (вернее сказать — в замалчивании) «дела Ильиной», это просто позор. Впрочем, понять, почему в псковских госСМИ решили набрать в рот воды, не так и сложно: нынешний руководитель холдинга — выдвиженка и протеже арестованной Натальи Ильиной. Она пришла на работу в госСМИ из пресс-службы псковского университета, одно время даже совмещала должности. Как говорится в народе, рука руку моет, при этом обе руки отчего-то заметно подрагивают.

-1 Ольга Лосская

Фото: Ольга Лосская / «ВКонтакте»

Минус один ставим начальнику управления информполитики ПсковГУ Ольге Лосской. Разумеется - за полную профнепригодность, ставшую очевидной в свете «дела Натальи Ильиной». Страусиная позиция головой в песок и лирические стенания в соцсетях — это, конечно, очень забавно, но не имеет ничего общего с таким понятием как антикризисный PR. С великим прискорбием отмечаем, что с подобными «спецами» в области общественных отношений спасать репутацию вуза будет архисложно.

0 Антон Мороз

Фото: сайт «Единой России»

Нейтральную оценку получает питерский бизнесмен Антон Мороз. Замдиректора строительной компании выдвинулся на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы. Зачем это застройщику из Санкт-Петербурга, ответила ПЛН в материале «Мороз по прогнозу». Коротко говоря, это двухходовка: на муниципальную кампанию господин Мороз идет с дальним прицелом на выборы в Госдуму. Его поддерживает губернаторская команда, видя в нем потенциального спонсора большой избирательной кампании-2026. Сбудутся ли прогнозы - покажет время, пока ставим ноль.

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+1 Аркадий Мурылев

Плюс один заработал региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Возглавляемая им областная федерация смешанных боевых единоборств (ММА) признана лучшей на Северо-Западе и вошла в топ-10 по России. Это тот нечастый случай, когда, во-первых, псковская спортивная федерация показывает столь высокие результаты на уровне всей страны, а, во-вторых, когда во главе успешной организации стоит коммунист.

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+2 Юрий Сорокин

За развитие спорта, прежде всего - детского и массового, плюс два получает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Поддерживаемые им спортсмены заняли первое место на представительных соревнованиях в Татарстане и, таким образом, без переходных игр перешли в супер-лигу командного чемпионата, проводимого Федерацией настольного тенниса России. Считаем, это огромный успех для псковского спорта.

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+3 Игорь Сопов

Плюс три присуждаем председателю областной Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Положительной оценкой отмечаем его постоянную активность, просветительскую деятельность и работу по организации форума старшеклассников «Голос молодежи». Состоявшееся на минувшей неделе мероприятие собрало около ста участников из всех муниципальных образований Псковской области и прошло очень интересно для будущих избирателей - в формате интерактивных сессий, мастер-классов и панельных дискуссий.

+4 Ирина Белоконь

Плюс четыре заслужила глава областного управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Белоконь. За профессионализм коллектива УФАС она получила положительную оценку со стороны регионального руководства. Недавно руководитель УФАС встречалась с губернатором Михаилом Ведерниковым, который отметил, что «региональное управление ФАС эффективно решает вопросы рыночного регулирования и обеспечивает условия для честной конкуренции». Как говорится, так держать!

+5 Алексей Овсянников

Максимально высокую положительную оценку плюс пять ставим начальнику управления МВД России по Псковской области Алексею Овсянникову. Естественно, за ударную борьбу с коррупцией - два громких ареста за неделю, в том числе в рядах самих правоохранителей. Особо отмечаем широкое освещение полицейскими этой борьбы в публичном пространстве. Благодаря людям в погонах жители региона и узнали о многих деталях в деле ректора ПсковГУ и ее жизни на широкую ногу.

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Это был обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!