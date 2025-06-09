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В Пскове бывшего инспектора ДПС и водителя подозревают во взяточничестве

Следственными органами СУ СК России по Псковской области бывший старший инспектор ДПС УМВД России по городу Пскову и автомобилист привлекаются к уголовной ответственности за взяточничество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Бывший сотрудник полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие). Уголовные дела возбуждены по материалам ОРЧ и СБ УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе 2024 года водитель был остановлен инспектором ДПС во время управления незарегистрированным автомобилем. Желая избежать привлечения к административной ответственности, через посредника по достигнутой с инспектором договоренности передал последнему денежные средства в сумме размере 15 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, в результате чего нарушителю удалось избежать привлечения к установленной законом ответственности.

В настоящее время следователями допрашиваются свидетели, в местах проживания взяткодателя и взяткополучателя проведены обыски, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.