АвтоМир / Происшествия

Псковича оштрафовали на четверть миллиона за дрифт в центре Петербурга

03.09.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Водителя Mercedes наказали рублём после поездки по центру Петербурга. В его лихачестве, которое снимали на видео, увидели угрозу транспортной безопасности.

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга

О приговоре Дмитрию Гермашу 3 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мировой судья судебного участка № 211 признала его виновным в хулиганских действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, и обязала пополнить бюджет на 250 тысяч рублей.

33-летний уроженец Псковской области угодил на скамью подсудимых, эффектно проехав по Гончарной улице апрельским вечером. Согласно материалам, хулиганя, он искусственно инициировал длительную пробуксовку колес. Итогом стала дымовая завеса, мешавшая другим участникам дорожного движения. Обвинение и суд установили, что свои навыки вождения Гермаш демонстрировал ради ролика для соцсетей. Подсудимый признал вину, пишет фонтанка.ру.

В 2012 году в Пскове он на мотоцикле сбил двух молодых людей. Юноша получил тяжкие травмы, 17-летняя девушка погибла на месте. Согласно материалам, мотоциклист ехал со скоростью не менее 132 км/ч там, проигнорировав знак, требовавший замедлится до 50 км/ч.

Суд назначил ему 3 года и 4 месяца в колонии-поселении и на три года запретил садиться за руль.

Источник: Псковская Лента Новостей
