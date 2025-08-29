АвтоМир / Происшествия

Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола

Суд защитил институт частной собственности великолучанина, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску владельца автомобиля марки Mercedes-Benz к ОМВД России по городу Великие Луки, УМВД России по Псковской области о признании сведений о международном розыске автомобиля отсутствующими, устранении ограничений права собственности и передаче автомобиля истцу.

При рассмотрении гражданского дела установлено, что в момент покупки автомобиля сведений об ограничениях в отношении приобретаемого транспортного средства не имелось, однако, когда великолучанин впоследствии решил продать автомобиль, выяснилось, что транспортное средство находится в базе розыска Интерпола (страна-инициатор Канада) ввиду кражи автомобиля в 2022 году. Автомобиль был изъят у великолучанина и помещен на стоянку отдела полиции.

При проведении проверки в ОМВД установлено, что маркировочные обозначения транспортного средства не подвергались изменению. Уведомление об обнаружении автомобиля согласно регламенту было направлено в НЦБ Интерпола Канады, однако в течение одного года пяти месяцев ответа из страны-инициатора розыска так и не поступило, никаких действий, направленных на получение автомобиля, не совершено.

Поскольку актуальность сведений о международном розыске автомобиля не подтверждена, отсутствие взаимодействия между Российской Федерацией и инициатором розыска – Канадой в течение неопределенного срока не может препятствовать гражданину Российской Федерации, законно приобретшему спорное транспортное средство, в постановке его на учет.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.