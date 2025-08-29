АвтоМир / Происшествия

Отпустившего пьяного водителя в Дедовичах майора полиции лишили звания

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гражданина, осужденного по приговору Дедовичского районного суда за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору, мужчина признан виновным и осужден за то, что совершил превышение должностных полномочий при следующих обстоятельствах: в августе 2024 года в отдел полиции был доставлен гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который был передан начальнику смены дежурной части для привлечения к административной ответственности. Однако начальник не принял мер административного процессуального обеспечения к доставленному гражданину и отпустил его из отдела полиции.

Отпущенный гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля, в ходе управления которым на 9 километре автодороги Дубровка - Дедовичи совершил столкновение с автомобилем «Мазда», в результате которого от полученных травм он скончался, а водитель и пассажиры автомобиля «Мазда» получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий и средний вред здоровью.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор районного суда изменен с усилением наказания на срок три года шесть месяцев. Осужденному также назначено дополнительное наказание в виде лишения специального звания «майор полиции» и права занимать должности на государственной службе в органах МВД.