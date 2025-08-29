АвтоМир / Происшествия

В Великих Луках остановили нетрезвого водителя, который уже подвергался наказанию

В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

У дома по проспекту Ленина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Chery. Выяснилось, что управлял этой иномаркой великолучанин 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

УМВД напоминает, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и статьей 12.8 КоАП РФ.