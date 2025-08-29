АвтоМир / Происшествия

Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Псковский городской суд избрал меру пресечения виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улицы Балтийской и Рижского проспекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.

Органы предварительного следствия установили, что 31 октября около 23.30 обвиняемый, 20-летний гражданин, имеющий двойное гражданство, двигаясь по Рижскому проспекту города Пскова на Audi А8 со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не предпринял меры к снижению скорости и остановки перед стоп-линией при включении запрещающего сигнала светофора, а продолжил движение и выехал на регулируемый перекресток, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением потерпевшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf скончался.