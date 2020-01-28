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По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП в Псковской области

Около 00.00 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» и большегруза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, в результате аварии погибли 8 человек.

Как сообщает РЕН-ТВ, авария произошла после полуночи около населенного пункта Рудо. Также известно о двух пострадавших в результате аварии. Погибшие - граждане Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.