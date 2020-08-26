АвтоМир / Происшествия / ДТП

Александр Козловский поможет семье погибших в ДТП детей

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский проконтролирует развитие ситуации с ДТП в Великих Луках, где погибли два маленьких ребенка. Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Смотрите также Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО

«Сегодня в моем родном городе Великие Луки произошла трагедия. В аварии погибли два малолетних мальчика. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, разделяю их горе. Ситуацию с ДТП в Великих Луках беру на свой личный контроль. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помочь семье погибших детей», - написал Александр Козловский.