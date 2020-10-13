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Велосипедист сбит на улице Гражданской в Пскове. ФОТО

Велосипедист сбит на улице Гражданской в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД Пскова.

Информация об аварии поступила сегодня, 13 октября, около 16.00. Велосипедист 1999 года рождения, выезжая со двора дома №24 по улице Гражданской, совершил столкновение с автомобилем «КИА Рио» под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате ДТП пострадал и госпитализирован в городскую больницу велосипедист. Диагноз — ушиб правого коленного сустава. Водитель автомобиля на момент ДТП был трезв.

Как сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети Вконтакте, велосипедиста сбил водитель такси. «Водитель даже пытался уйти от столкновения, ширины дороги не хватило», - уточнил один из местных жителей.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей водитель такси, велосипедист неожиданно выехал из-за припаркованного фургона.

У автомобиля повреждены лобовое стекло и бампер.