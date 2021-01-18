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Число пострадавших в ДТП в Островском районе увеличилось до 6

Число пострадавших в ДТП, произошедшем сегодня утром в Островском районе, увеличилось до 6. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, ранее говорилось о 4 пострадавших.

Сегодня, 26 января, в 7.30 на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района у деревни Кротова Гора произошло ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд» и «Мерседес». Сообщалось об 1 погибшем.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.

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