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Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом

Появились кадры с места ДТП на Корытово – Пристань в псковской деревне Большая Гоголевка, в результате которого погиб человек. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставили в ОГИБДД ОМВД по Псковскому району.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 21 сентября в 3.05. «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения. По предварительной информации, водитель автомашины, молодой человек 2001 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате бокового заноса он врезался в опору освещения.

В машине находились пять человек – три молодых человека и две девушки, все 2001 года рождения. В результате ДТП погиб один из пассажиров. Пострадали три человека: водитель, пассажир и пассажирка. Все госпитализированы.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что собирался покупать автомобиль, это была тестовая поездка.